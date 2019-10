Nederlandse rechter houdt NOS-journalist vast

Het gaat over een moordzaak uit 2014 in het Nederlandse drugsmilieu. De journalist kwam er achter dat telefoongesprekken tussen hemzelf en zijn bron werden afgeluisterd. Omwille van de inhoud van de gesprekken, wordt hij nu dus opgeroepen als getuige. Maar Bas Robert weigert te getuigen.

Hij beroept zich daarvoor op zijn journalistieke verschoningsrecht, zeg maar het recht op het bronnengeheim. Door de journalist nu vast te houden, hoopt de rechter dat hij toch nog zal getuigen.

De hoofdredactie van de NOS is intussen naar Rotterdam afgezakt voor een gesprek met de rechtbank. Volgens NOS-hoofredacteur Marcel Gelauff is dit besluit van de rechter een aanval op de persvrijheid in Nederland.

We zijn ons er uiteraard van bewust dat het gaat om een ernstig feit en een ingrijpende strafzaak", zegt Gelauff. "Wat alleen vergeten wordt, is dat het uiterst onaannemelijk is dat een verklaring van Robert Bas de beoordeling van deze strafzaak zal beïnvloeden en dat vooral wordt vergeten dat de veiligheid van een journalist en zijn bron ernstig in het geding komt."

De journalisten van de NOS hebben intussen ook een verklaring gepubliceerd waarin zij hun verontwaardiging uiten over het optreden van de rechtbank.