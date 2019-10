Nemen robots de nieuwsredactie van morgen over?

Het hele productieproces van een nieuwsbedrijf zal beïnvloed worden door artificiële intelligentie: van redactionele functies zoals het verzamelen van nieuws en het creëren van berichten, tot meer zakelijke functies zoals distributie.

Grote nieuwsbedrijven zoals Reuters, the Associated Press en The Washington Post zijn daar trouwens al volop mee bezig. Reuters gebruikt bijvoorbeeld News Tracer, een tool om sneller breaking news berichten op het spoor te komen via sociale media. The Associated Press en the Washington Post hebben nieuwsberichten over beurscijfers of sportuitslagen geautomatiseerd, waardoor journalisten meer de tijd krijgen om zich te concentreren op kwalitatieve verslaggeving.