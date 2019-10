Groen en SP.A willen nultolerantie voor alcohol achter het stuur

Weinig andere partijen zijn te vinden voor zo'n nultolerantie. Enkel de uiterst linkse PVDA deelt het standpunt, bleek uit de Stemtest van VRT NWS. N-VA wil vooral "concentreren op degenen die boven de huidige grens van 0,5 promille zitten", en ook Vlaams Belang, Open VLD, en CD&V focussen op de pakkans.

Een mogelijke tussenweg is een nultolerantie voor beginnende bestuurders en motorrijders, zoals verkeersinstituut VIAS voorstelde in aanloop van de verkiezingen. De MR diende namelijk al een voorstel in om zo'n nultolerantie voor nieuwe bestuurders in te voeren. "Ik hoop dat we hen kunnen overtuigen om dat gewoon in te voeren voor iedereen", zegt Vandenbroucke. Nu er geen federale regering is, kan er makkelijker eensgezindheid worden gevonden over verschillende groepen partijen heen.