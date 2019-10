Of bacteriën apart leven of in een biofilm bepaalt hoe ze resistentie ontwikkelen

Bacteriën vormen vaak een zogenoemde biofilm. Dat is een laag slijm die ze zelf produceren en die vastzit aan een oppervlak. De slijmlaag wordt ook extracellulaire matrix (ECM) genoemd, en ze kan tot 90 procent van de biomassa uitmaken van een biofilm, de 10 resterende procent zijn dan bacteriën.

Het slijm bestaat uit polysachariden - lange moleculen die bestaan uit een reeks monosachariden of eenvoudige suikers -, eiwitten, vetten en DNA. Omdat biofilms niet vlak zijn maar driedimensioneel en zorgen voor een gezamenlijke levensstijl voor micro-organismen, worden ze ook wel 'steden voor microben' genoemd. Biofilms komen in de natuur vaak voor - tandplak is er een voorbeeld van - en aangenomen wordt dat de meeste bacteriën in ons lichaam in biofilms zitten en groeien.

Onderzoekers van de University of Pittsburgh (Pitt) stelden in een nieuwe studie bacteriën, Acinetobacter baumannii, herhaaldelijk bloot aan ciprofloxacine, een antibioticum dat tegen verschillende bacteriën werkt. Zoals te verwachten was, ontwikkelden de bacteriën resistentie tegen het middel, maar verrassend was dat de manier waarop ze leefden, een invloed had op de specifieke aanpassingen die tevoorschijn kwamen.

"Wat we in het labo nabootsen, gebeurt in het 'wild', in het ziekenhuis, tijdens de ontwikkeling van resistentie tegen geneesmiddelen", zei senior auteur dokter Vaughn Cooper. "Onze resultaten tonen aan dat de groei van biofilms bepalend is voor de manier waarop de resistentie evolueert." Cooper is de directeur van het Center for Evolutionary Biology and Medecine aan Pitt.