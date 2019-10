Het cliché klopt: pijn speelt echt sneller op bij vochtig weer

"Het is koud en, typisch, ik heb weer last van mijn knie" of "er hangt regen in de lucht, ik voel het aan mijn heup". Uitspraken die je vaker hoort of misschien zelf aan den lijve ondervindt. Meestal dan als het vochtig en/of kouder weer is. De invloed van het weer op pijnbeleving, er is al veel over gezegd en geschreven, maar eigenlijk nog maar weinig onderzoek naar verricht.

Wetenschappers van de University of Manchester wilden nu wel eens weten wat er allemaal van aan is. Ze wilden ook te weten komen welk aspect van het weer pijn het meest beïnvloedt (bijvoorbeeld wind, luchtdruk, temperatuur of vochtigheid). Daarvoor analyseerden ze data die mensen gedurende enkele maanden via een speciale app op hun smartphone verzamelden en doorstuurden.

Het onderzoek kreeg de toepasselijke naam "Cloudy with a chance of pain" (vertaald: "Bewolkt met kans op pijn") en liep van januari 2016 tot en met april 2017.