De Tijdschijf: Karel Van Eetvelt duikt in zijn platenkast en selecteert deze 3 nummers die over hier en nu gaan

Hij heeft een adresboek waarmee je het land rond komt. Hij kent de politiek, de sociale partners, en nu ook de financiële wereld als zijn binnenzak: Karel Van Eetvelt. Ooit was hij CVP-cabinetard, daarna een hele tijd voorman van middenstandsorganisatie Unizo, en nu als CEO van Febelfin is hij de megafoon van de bankwereld.

Van Eetvelt opent zijn platenkast voor de Tijdschijf. We waren onder meer nieuwsgierig of we via zijn muziekkeuze te weten zouden komen waarom hij zich dan toch niet kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap van de CD&V. En dat is gelukt, het komt hierop neer: de times moeten eerst nog wat meer changen.