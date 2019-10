18 personen opgepakt in onderzoek naar internetfraude en oplichting

In het kader van een onderzoek naar internetfraude deed de Antwerpse politie deze voormiddag tegelijk 19 huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Merksem, Berchem en Deurne. Daarbij werden 18 personen opgepakt, 13 daarvan zijn tussen de 18 en 24 jaar. 5 daarvan zijn minderjarigen die voor de jeugdrechter moeten verschijnen.



Specifiek ging het over phishing. Dat is een vorm van internetfraude waarbij de oplichters proberen om gevoelige informatie zoals wachtwoorden, gebruikersnamen en bankgegevens te weten te komen. Ze doen dat door zich bijvoorbeeld uit te geven als medewerkers van een bank. Eenmaal ze beschikken over de vertrouwelijke gegevens wordt het geld van de slachtoffers overgeschreven naar eigen rekeningen en afgehaald. Verder meldt het Antwerpse parket ook dat er sprake is van diefstal van bankkaarten.