Normaal gezien gaat op 7 november in Dormaal, deelgemeente van Zoutleeuw, een asielcentrum open. 130 asielzoekers zouden er ondergebracht worden in een voormalig woonzorgcentrum. De gemeente en veel bewoners van Dormaal voelen zich voor het blok gezet. Hen is geen keuze gelaten en ze hebben veel vragen. "Terzake" sprak met bewoners en de burgemeester. Bekijk de reportage hierboven.