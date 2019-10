"Straten in Antwerpse binnenstad leefbaarder dan die buiten de ring" 

Dit jaar is aan de deelnemers ook gevraagd een extra bevraging in te vullen over de leefbaarheid van hun straat. De onderzoekers wilden zo de cijfers van het getelde verkeer en de verhouding duurzaam-niet duurzaam verkeer naast de leefbaarheidscore van de straat leggen.

Dat zorgde voor verrassende resultaten: "Bij straten met minstens 75 procent gemotoriseerd verkeer en ten hoogste 25 procent duurzaam verkeer, uitte 71 procent van de respondenten enkel negatieve gevoelens: ze voelden zich boos, bezorgd of machteloos over de leefbaarheid in hun straat", zegt Steff Deprez van studiebureau Voices That Count. In straten waar de modal split 25/75 was (vooral veel duurzaam verkeer dus), had nog maar 38% van de bevraagden een negatief beeld op de leefbaarheid van hun straat.

In de vraaglijst moesten deelnemers ook scores geven aan zaken als verkeersveiligheid en geluidshinder. De straten waar meer duurzaam verkeer (te voet, per fiets, openbaar vervoer) passeerde dan auto's of vrachtwagens scoorden daar -logischerwijs- beter op.