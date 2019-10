Actrice Rose McGowan spant rechtszaak aan tegen filmproducent Harvey Weinstein voor afpersing

Ze spant nu een rechtszaak aan tegen Weinstein, zijn toenmalige advocaten en het detectivebureau dat ze ingezet hebben. Ze beschuldigt hen van afpersing, schenden van de privacy en fraude.



In oktober 2017 kwam Weinstein in opspraak toen verschillende vrouwen hem beschuldigden van seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en verkrachting.

Weinstein blijft alles ontkennen en zegt dat hij nooit seks had zonder toestemming. In januari start een proces in New York waar hij zich zal moeten verantwoorden voor verkrachting en seksueel misbruik.