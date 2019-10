Royals op zondag: vriend van prinses Märtha Louise op ramkoers met pers en de Orde van de Chrysant duikt op

In Noorwegen zal het boek "Spirit hacking" van Durek Verrett niet in het Noors verschijnen. Verrett is de partner van de Noorse prinses Märtha Louise en noemt zichzelf sjamaan (of spirituele gids), met bij zijn klanten onder anderen Hollywoodactrice Gwyneth Paltrow.



Uitgever Cappelen Damm heeft zich teruggetrokken uit het project. In het boek schrijft Verrett over het misbruik in zijn jeugd en zijn latere alcoholverslaving om dan over te gaan tot zijn visie op onze planeet. "We moeten onze hogere intelligentie aanwenden om niet alleen een duurzame aarde te creëren, maar een aarde waar ook het leven duurzaam is", zegt hij.



Verrett biedt in het boek hulpmiddelen aan om uit de zogenoemde "Blackout" te stappen, het huidige donkere tijdperk vol haat waarin we leven. Maar rond de Blackout draait de commotie echter niet. Uitgever Cappelen Damm heeft het moeilijk met één passage. Die over de oorzaken van kanker waarbij Verrett insinueert dat kinderen de ziekte krijgen omdat ze ongelukkig zijn en erover nadenken.