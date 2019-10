Al bijna vijf weken lang zijn alle 49.000 Amerikaanse werknemers van autobouwer GM in staking. De arbeiders van General Motors zijn boos omdat hun lonen al meer dan 10 jaar niet meer verhoogd zijn, terwijl GM zelf recordwinsten boekt, vorig jaar nog ruim 8 miljard dollar. Onze correspondent Björn Soenens sprak met stakende arbeiders in Parma in de staat Ohio. Bekijk hierboven zijn reportage.