Vermeende terreurbende met kalasjnikovs en politie-uniformen enkel veroordeeld voor wapenbezit en bendevorming

De twee verdachten werden in juli 2017 opgepakt na verschillende huiszoekingen in Anderlecht, in Brussel. In een garagebox troffen ze meerdere kalasjnikovs, handvuurwapens met bijbehorende munitie, politie-uniformen en kogelwerende vesten aan. Op een computer van één van de verdachten werd ook propagandamateriaal van IS gevonden.

De speurders gingen ervan uit dat de bende een aanslag aan het voorbereiden was, in ons land of in Frankrijk. Eén verdachte werd in ons land opgepakt, de andere in Frankrijk en overgeleverd aan ons land voor het proces. Een derde verdachte werd onderschept in Marokko, maar dat land levert geen verdachten uit aan ons land, en dus zit die daar nog steeds in de gevangenis.