Abortus moet een tragische uitzondering blijven 

Als we het leven nog steeds een zeker moreel belang toekennen, lijkt het echter gepast om een hoge mate van voorzichtigheid aan de dag te leggen ten aanzien van het kader waarbinnen abortus plaatsvindt. Zelfs wanneer die keuze beschikbaar is, moet het een weloverwogen en ernstige beslissing blijven, die genomen wordt in volle bewustzijn van de gewichtigheid van de zaak en zich beperkt tot de vroegst mogelijke periode van de zwangerschap, waarin de morele waarde van het kind het meeste controversieel is.

Better to err on the side of caution, zoals men in het Engels zegt.