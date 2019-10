Tribune voor blinden en slechtzienden op de Bosuil tijdens wedstrijd Antwerp-Mechelen

Opgeleide commentatoren

De blinden en slechtzienden krijgen deskundige en kleurrijke commentaar van mensen die speciaal opgeleid zijn. Zij becommentariëren de wedstrijd integraal en geven veel details mee: posities op het veld, uitleg over een actie, de emoties in het stadion, reacties van spelers, de locatie van een vrije trap,... Op die manier geniet je als blinde of slechtziende supporter in het stadion volop van de match en kan je meeleven met wat er zich op het veld afspeelt.

Antwerp volgt andere clubs

Dit aanbod voor blinden en slechtzienden bestaat al bij de thuiswedstrijden van de Rode Duivels en bij Club Brugge, AA Gent, RSC Anderlecht en KRC Genk. Als er positief gereageerd wordt, komt er mogelijk een blindentribune voor elke Antwerpse thuismatch.

Praktisch

RAFC voorziet 20 tickets op tribune 1 voor blinden en slechtzienden en 20 voor een eventuele begeleider. Je kan een ticket reserveren bij de supportersclub voor personen met een beperking, dat is bij de Antwerp-G-fans.