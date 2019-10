Amerikaanse president Trump verspreekt zich tijdens speech: "We bouwen een muur aan Colorado"

Tijdens een toespraak in Pittsburgh heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich versproken. Hij beloofde een muur te bouwen in Colorado, een staat die helemaal niet aan de Mexicaanse grens ligt. De reacties op Twitter bleven niet uit. Ook de gouverneur van Colorado reageerde: “Wel, dit is gênant… Colorado grenst niet aan Mexico. Gelukkig dat Colorado gratis onderwijs aanbiedt voor kleuters, zodat onze kinderen een geografische basis leren.”