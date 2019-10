Twee besmettingen in ons land door Nederlandse listeriabacterie

De mensen die in Nederland met de bacterie besmet raakten, werden namelijk ziek nadat ze fijne vleeswaren van Offerman hadden gegeten.

Het besmette vlees werd ook een tijdlang in ons land verkocht, in supermarktketens Aldi en Albert Heijn. Beide ketens lieten de vleesproducten van Offerman uit de rekken halen.

Om de besmetting beter in kaart te brengen deed Sciensano onderzoek naar de herkomst van de listeriabacteriën die mensen in ons land ziek maakten. Daaruit blijkt nu dat in 2018 twee mensen besmet zijn geraakt met dezelfde listeriabacterie waaraan de voorbije twee jaar in Nederland drie mensen zijn overleden.

"We blijven onderzoek doen bij elke nieuwe melding van een besmetting met listeria", klinkt het bij Sciensano. "Maar niet met betrekking tot deze twee specifieke besmettingen omdat de bron intussen gevonden is en de nodige maatregelen genomen zijn."

De bron in kwestie, de fabriek van Offerman in Nederland dus, is nog steeds gesloten.