Verwaarloosde Romeinse villa in Herculaneum voor het eerst in 36 jaar weer open

De villa in Herculaneum, in Zuid-Italië, was een van de mooiste woningen van het Romeinse rijk, toen lava en as van de Vesuvius de stad aan de Middellandse Zee bedolven. Een dag eerder in dat jaar 79 van onze tijdrekening verwoestte diezelfde vulkaanuitbarsting de veel grotere stad Pompeii. Herculaneum was kleiner maar rijker. Pompeii telde 100.000 inwoners, Herculaneum maar 4000.

De ruïnes zijn er beter bewaard omdat de laag lava en as hoger kwam. Zo kregen plunderaars geen kans, en de lava beschermde in zekere zin de gebouwen. De meeste bewoners van Herculaneum konden zich redden door de zee in te lopen.