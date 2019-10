Vrachtvervoerder doet oproep aan chauffeurs: "Die 500 of 1.000 euro is het niet waard om mensen in gevaar te brengen"

Het is ook mogelijk dat de chauffeurs door mensenhandelaars worden betaald om mensen mee aan boord te nemen. "Dat is een probleem", zegt Mattheeuws, "waar wij zeer zwaar aan tillen. Vandaar de sociale controle, wij vragen onze mensen om naar elkaar te kijken en te helpen. Het is het niet waard, die 500 of 1.000 euro, het is het niet waard om mensen in gevaar te brengen, om miserie met ladingen mee te maken of uzelf in gevaar te brengen. Het is het echt allemaal niet waard."