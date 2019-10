500 jaar na zijn dood staat Leonardo da Vinci nog altijd symbool voor het ideaalbeeld van de renaissance: de universele mens. Hij was schilder, uitvinder, architect, wetenschapper en filosoof. Zonder computer of internet, zonder elektriciteit en zelfs zonder stoommachine bedacht hij dingen die we vandaag nog altijd gebruiken. Benieuwd? Ontdek het in bovenstaande video.