Wereldrecordpoging ballon in de vorm van een hondje knopen gebroken in Haaltert

Haaltert is een wereldrecordhouder rijker. Max De Zwaef deed op de jaarmarkt van Haaltert een gooi naar het record van Amerikaan John Cassidy. Cassidy was al dertien jaar recordhouder van Fastest Modelling Balloon Dog, ofwel zo snel mogelijk een ballon plooien in de vorm van een hondje. Uiteindelijk had Max twaalf pogingen nodig, maar uiteindelijk lukte het hem in 6.27 seconden tijd.

Niet zo gemakkelijk als je denkt

"Ik ben al vanaf mijn veertien jaar aan het ballonplooien", vertelt een trotse Max De Zwaef. "Het ballonknopen zit er dus al jaren in. Toevallig zag ik in "Britain's got talent" iemand die een wereldrecord wilde verbreken in hetzelfde genre: zoveel mogelijk figuurtjes maken in een bepaalde tijd. Ik dacht meteen "dat kan ik ook". Onmiddellijk nam ik een kijkje op de website van Guiness World Records en geloof het of niet, daar zag ik het record Fastest Modelling Balloon Dog staan."

Het duurde niet lang of Max had zich ingeschreven. "Ik heb eerst getimed of ik die 6.5 seconden haalde, dat lukte me direct", vertelt De Zwaef. "Mijn inschrijving werd meteen goedgekeurd door de crew, maar dan kwam het addertje vanonder het gras. Alle specifieke delen van het hondje moeten een bepaalde afmeting hebben. Ik heb dan geoefend, maar het bleek toch niet zo simpel als het lijkt. Op de vijftig ballonnen die ik plooide, waren er 30 binnen de tijd en maar een stuk of drie die de exact juiste afmetingen hadden."

Op video

Tijdens de wereldrecordpoging was er geen gerechtsdeurwaarder aanwezig, maar Max had wel twee getuigen. "Er stonden twee schepenen naast me die alles nauwlettend in het oog hielden en de maat van elke ballon opnamen. Er stonden ook twee professionele camera's die alles opnamen. Die video's worden opgestuurd naar Engeland, zodat er bewezen kan worden dat ik wel degelijk het record gebroken heb.

Inleving

"We zijn vereerd in Haaltert met dit record", zegt schepen van Markten en Feestelijkheden, Bart Ottoy (CD&V). "We zetten in de gemeente veel in op beleving en dat is met deze stunt zeker gelukt. Er zijn heel wat mensen komen binnengluren en je hoorde het medeleven en enthousiasme van iedereen bij elke poging."

De gemeente zou het ballonnetje graag willen inkaderen, maar waarschijnlijk zal er dan binnen enkele dagen of weken een leeg kadertje achterblijven.