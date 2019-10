Witte Huis zegt abonnement op New York Times en Washington Post op

"Wij hebben onze abonnementen niet vernieuwd", zei Stephnie Grisham, de woordvoerder van de president. "Dat betekent een substantiële besparing voor de belastingplichtigen."

Gisteren had Trump op Fox News opnieuw zwaar uitgehaald naar de New York Times. Hij kondigde aan de krant niet meer te willen ontvangen. "Wij willen ze niet meer in het Witte Huis. We gaan waarschijnlijk ook ons abonnement op de Washington Post opzeggen."

De kranten brengen "fake nieuws", aldus Trump. De president haalt bijna dagelijks uit naar de "fake nieuws media", die hij beschuldigt van foutief nieuws uit te brengen.