De route van een koeltrailer met 39 lichamen: hoe kon die ongezien door de haven van Zeebrugge geraken?

De trailer in kwestie kwam eergisteren (22 oktober) om 14u49 aan in de haven van Zeebrugge. Daar werd hij gecontroleerd, aan de terminal van C.Ro Ports waar de trailer moest zijn. Een koeltrailer heeft daar een aanzienlijk voordeel, want die wordt minder streng gecontroleerd dan andere opleggers.

Bij zogenoemde “huiftrailers” die afgedekt zijn met een canvas komt smokkel vaker voor, omdat zo'n canvas kan worden kapotgesneden, waarna migranten in de ruimte kunnen klimmen. Er wordt daarom standaard een CO2-test uitgevoerd en een controle met honden. Met zo'n CO2-test kan worden vastgesteld of er zich mensen in de trailer bevinden.

Bij koelruimtes wordt ervan uitgegaan dat ze afgesloten blijven tijdens het transport. Als het hier effectief om mensensmokkel gaat, werd mogelijk bewust voor een koelruimte gekozen, om die controle te vermijden.