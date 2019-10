Ziet u het verschil tussen het Europese en het Chinese CE-keurmerk voor elektronische spullen?

De Chinezen hebben namelijk ook een CE-logo. Dat staat voor China Export. Ze hebben dat jaren geleden gelanceerd zodat producenten gemakkelijk kunnen aantonen dat het product in China is gemaakt. De keuze voor een CE-logo is alles behalve toevallig. Want de Chinezen zijn slimmeriken. Ze weten maar al te goed dat een bekend logo vertrouwen opwekt bij de consument. En dus kozen ze jaren geleden voor een logo dat net geen exacte kopie is van het CE-keurmerk.

Zoals u hieronder kunt zien, is het verschil tussen het officiële CE-keurmerk en het CE-logo miniem. Bij het Europese keuringslogo staan de C en de E wat verder uit elkaar. En het middelste beentje van de Chinese E is ietsje langer.



De overheid heeft er weet van en zegt dat er ingegrepen wordt bij inbreuken. Het logo verbieden kan niet. Er zijn ook controles, maar ze wijzen ook de consument op hun verantwoordelijkheid. "Koop niet op schimmige websites, want het komt echt alleen voor op goedkope elektronische spullen van een bedenkelijke kwaliteit."



De meeste Chinese bedrijven doen het wel correct trouwens, en leveren goeie kwaliteit. Er zijn ook steeds meer producten uit China die gewoon voldoen aan de Europese norm en dan staat er uiteraard een Europees CE-keurmerk op.