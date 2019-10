Slachtoffers van adoptiefraude dan toch betrokken in nieuw onderzoek: “We worstelen elke dag met onze identiteit”

Eerder deze week was er nog kritiek van slachtoffers op het expertenpanel dat de zaken vanaf vandaag onderzoekt. Dat bestond oorspronkelijk uit academici, mensen die het internationale werkveld kennen en iemand van het Kinderrechtencommissariaat. “We hadden in die samenstelling toch ook graag iemand gezien die zelf geadopteerd is,” zegt Sandra.



En die bedenking is blijkbaar niet in dovemansoren gevallen, want vandaag werd het panel nog uitgebreid met twee bijkomende experten die zelf geadopteerd werden. “Gelukkig," reageert Eva," want je kan wel een panel met experten hebben, maar je moet ook oog hebben voor het menselijke. Want je bent met mensenlevens bezig. Ervarings-deskundigen zijn in deze zaak echt wel een meerwaarde"



Eva en Sandra hopen dat het onderzoek antwoorden zal bieden op hun vraagstukken. Maar ze beseffen ook dat die er misschien wel nooit zullen komen. Daarom hopen ze in de eerste plaats dat er wordt nagedacht over hoe zo'n frauduleuze praktijken in de toekomst vermeden kunnen worden: "Geen enkel adoptiekind zou door die emotionele roller coaster mogen gaan."