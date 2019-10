16 mensen aangetroffen in laadruimte bestelwagen op parking langs E17 in Gentbrugge: 3 mannen met Iraakse roots opgepakt 

Op de snelwegparking langs de E17 in Gentbrugge zijn dinsdag 3 mannen afkomstig van Irak opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket. In de laadruimte van hun bestelwagen vond de politie 16 mensen, bij hen ook 3 minderjarigen. De drie verdachten zouden deel uitmaken van een organisatie die via Noord-Frankrijk transmigranten naar snelwegparkings in ons land brengt.