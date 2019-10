Amnesty International: "Turkije stuurde Syrische vluchtelingen al terug naar Noord-Syrië voor de inval"

Jarid uit de provincie Aleppo woonde als vluchteling in de Turkse stad Istanbul, samen met zijn gezin. Hij vertelde aan Amnesty dat hij in juli werd opgepakt en een document moest ondertekenen. Niet, zoals hij dacht, een ontvangstbewijs van bedlinnen, maar een verklaring dat hij vrijwillig wilde terugkeren. Hij werd samen met anderen op een bus gezet, geslagen door de politie, en in Bab Al Hawa over de grens gezet. Zijn vrouw had geen inkomen meer en kwam hem achterna.

Deze getuigenis is 1 van de 28 die Amnesty International optekende. De mensenrechtenorganisatie sprak daarnaast met vluchtelingenorganisaties, Turkse advocaten en journalisten. Ze verzamelde ook documenten en schat op basis daarvan dat de voorbije maanden mogelijk honderden Syriërs zijn teruggestuurd.