Asieldiensten staan onder druk: personeelstekort leidt tot nijpend plaatstekort in opvang

De laatste maanden is het aantal asielaanvragen gestegen. De situatie is niet te vergelijken met de piek in 2015-2016, maar leidt toch tot grote problemen. Niet alleen omdat het aantal opvangplaatsen drastisch afgebouwd was, maar ook omdat het momenteel zeer lang duurt voor een asielzoeker weet of hij in aanmerking komt voor bescherming. Asielzoekers wachten nu gemiddeld 15 maanden voor ze weten of ze terug moeten of mogen blijven. En al die tijd bezetten ze een plaats in de opvang, die dus niet kan gebruikt worden voor iemand die nieuw aankomt. Fedasil zocht daardoor het voorbije jaar tot 750 extra plaatsen per maand.