"Onverantwoord": linkse partijen en Vlaams Belang stellen stemming begroting uit

Nu de federale regering in lopende zaken is, moet er elke twee of drie maanden worden gestemd over een tijdelijke begroting, de zogenoemde "voorlopige twaalfden". Dat betekent dat er elke maand niet meer mag worden uitgegeven dan een twaalfde van de begroting van vorig jaar.

Gisteren stelde de uiterst linkse Partij van de Arbeid een aanpassing van de begroting voor via een amendement, vooraleer er over de begroting zelf kon worden gestemd. Daarin vragen ze de komende twee maanden 67 miljoen euro extra te voorzien voor aanwervingen van verplegend personeel, wat 402 miljoen wordt op jaarbasis.

Het amendement werd goedgekeurd, opvallend met steun van de uiterst rechtse partij Vlaams Belang, en daardoor kon er niet meer over de volledige begroting van november en december worden gestemd. Die stemming is uitgesteld naar volgende week donderdag, waardoor de herfstvakantie van de parlementsleden in het water valt.

