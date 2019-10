"Berlijnse muur" in Mechelen lokt veel reactie uit

De geluidsschermen staan op de laatste honderd meter van de Antwerpsesteenweg, voor het kruispunt met de Mechelse ring. Ze staan dicht bij de huizen, en ze zijn zo'n 2 à 3 meter hoog. In de toekomst zullen er planten op groeien zodat de muur meer op een haag zal lijken. Op het drukke kruispunt passeert veel verkeer en de geluidsschermen moeten de overlast beperken. Er komen er ook nog aan de noordelijke kant van de Tivoliwijk, langs de ring.

"Het is het één of het ander"

De bewoners van de Tivoliwijk reageren verdeeld. "Het geluid is opvallend minder, maar je kijkt nu wel recht op een lelijke muur", zegt buurtbewoner Achmed. Joris is positiever: "Ik vind de muur heel goed. Het lawaai is weg en de kinderen kunnen niet meer zomaar op straat lopen." Ook buurtbewoonster Jenny vindt de muur best ok. "Het is het één of het ander hé, je kan niet alles willen. De muur is er met de beste bedoelingen gezet."

De postbode die elke dag door de wijk fietst, merkt ook dat er veel over gepraat wordt. "Ik denk dat vooral de oudere mensen het jammer vinden dat ze de straat niet meer kunnen zien. Ze komen vaak minder buiten en ze zien graag wat beweging. Voor de mensen die echt vlakbij het drukke kruispunt wonen, is het wel beter denk ik."