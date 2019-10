Brandweer waarschuwt mensen met katten voor brandgevaar: "Zet je kookplaat op kinderslot"

Wie een inductiekookplaat heeft, zet die best altijd op kinderslot, zeker als je thuis een kat hebt. Die opvallende oproep doet de brandweerzone van Oost-Brabant. Vanmorgen veroorzaakte een kat een brand in een huis in Aarschot door op zo'n kookplaat te springen. Het gaat om het derde geval deze week waarbij een kat zo onbewust een brand heeft veroorzaakt. "Neem voorzorgsmaatregelen", waarschuwt Tim Renders van de brandweer.