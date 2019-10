Coldplay werkt samen met Stromae op nieuwe album: "Een van de beste artiesten ter wereld"

In een interview op BBC Radio 1 blaast zanger Chris Martin de loftrompet voor Stromae: "Weet je wie Stromae is?", vraagt hij aan presentatrice Annie Mac. "Hij is misschien wel een van de beste artiesten ter wereld. Hij is gewoon wonderlijk. Zijn laatste album, "Racine Carrée", is zo briljant. Het blies me van mijn sokken. Het was een grote inspiratie voor ons nieuwe album."