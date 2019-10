Opmerkelijk proces in Brussel: Colombiaanse "ex-spionne" zou ngo's geïntimideerd hebben 

Tussen 2005 en 2010 zou de Colombiaanse veiligheidsdienst (DAS) de zogenoemde "Operatie Europa" uitgevoerd hebben. Die bestond eruit om in heel Europa ngo’s en Europese en Colombiaanse mensenrechtenverdedigers te bespioneren om hen vervolgens in diskrediet te brengen. Dat zeggen een aantal ngo's die zich burgerlijke partij hebben gesteld in een zaak rond een ex-DAS agente. Ook enkele VN-instellingen zouden in de gaten zijn gehouden. De veiligheidsdienst werd ondertussen opgedoekt, maar vandaag moet dus één vrouw die in ons land zou gespioneerd hebben voor de rechter verschijnen.