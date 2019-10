Comedian Wouter Deprez allereerste Gentse stadsraconteur: "Ik vind het een hele eer, misschien leer ik wel Gents!"

"Het is een hele eer om de allereerste stadsraconteur van Gent te mogen zijn. Ik ga er echt tijd voor maken. Het probleem is zeker niet dat ik geen inspiratie heb, integendeel!" ,vertelt Wouter Deprez. "Ik speel al met het idee om iets te doen met de Leie en de Schelde, of iets in het Gents. Dan moet ik het wel eerst leren, natuurlijk."

Gent deelt voor het eerst de titel uit en meteen aan een stadsgenoot met West-Vlaamse roots. "Ik zal altijd een West-Vlaming blijven maar ik ben intussen ook een Gentenaar. Ik woon en werk hier.", zegt Deprez.

Van componist naar raconteur

Deprez mag zich vanaf 1 januari 2020 stadsraconteur noemen. Eerder had Gent ook al een stadsdichter en een stadscomponist, telkens voor een periode van twee jaar. "Ik heb nog even tijd om erover na te denken, ook over samenwerkingen. Ik zou bijvoorbeeld ook graag iets met een koor doen, of met breakdancers."

Gravensteen

De keuze voor Deprez was unaniem. Hij heeft dan ook al goede punten gescoord bij het Gentse stadsbestuur. Zo maakte hij een bijzondere audiogids voor het Gravensteen. Die deed het aantal toeristen fel stijgen en bestaat intussen al in vier talen. Dat succes speelde vermoedelijk mee, maar is uiteraard niet de enige reden. Deprez wordt door een groot publiek geapprecieerd voor zijn cabaretwerk en zijn columns.

Van Eyck

Wouter Deprez zal ook aandacht moeten besteden aan het (culturele) verleden van de stad. Volgend jaar is er in Gent het 'Van Eyck'-jaar. Een heel jaar lang zal de stad de schilder van het Lam Gods centraal stellen in onder meer tentoonstellingen, evenementen en gidsbeurten. Ook daar lijkt een rol voor Deprez weggelegd. Hij staat duidelijk voor erg veel open. En, voor het geld doet hij het niet. "Ik krijg een vergoeding van zo'n 3.500 euro per jaar, denk ik. Dat is ook om de kosten te dekken."