Boeren, bouwvakkers, leraren en klimaatactivisten: waarom is er in Nederland een "springvloed" aan protest?

Maar het gaat ook over het algemene gevoel: "We krijgen van de groene jongens, de stedelingen en de klimaatactivisten de schuld van alles. We werken ons uit de naad, maar krijgen alleen maar bagger over ons heen." Het is de botsing tussen plattelands-Nederland en de stad, tussen politieke denkwijzen en manieren van leven. "Respect" was de meest gehoorde eis op de boerenbetoging.

Min of meer schouder aan schouder met de landbouwers staat de bouwsector. Ook zij hebben last van de strengere stikstofnormen: daardoor komen duizenden bouwprojecten stil te liggen.

Daarbovenop komen de zogenoemde PFAS-normen: het is de verzamelnaam voor chemische stoffen die van nature niet in de bodem zitten. Volgens nieuwe regels mag de bodem maximaal 0,1 microgram PFAS bevatten per kilo. Daardoor wordt zo'n 90 procent van de bouwgronden onbruikbaar. Met alle gevolgen vandien voor de sector. "Het land zit op slot en in een crisis", zegt Leendert-Jan Visser van ondernemersorganisatie MKB bij onze collega's van AVROTROS. "Er is echt paniek."

"De boeren hebben aan de bel getrokken, terecht. Zij vrezen dat ze hun productie niet gaan halen. Wij gaan die niet halen en dat is zeer dichtbij", klinkt het bij aannemer Jaap Veldhuizen. Hijzelf gaat op zoek naar ander werk. Vandaag wil de bouwsector - van baggeraars tot schilders, van aannemers tot transport - ook aan de politiek nog eens duidelijk laten horen dat het hen te veel is. Dat de strenge milieu- en klimaatmaatregelen hun sector doodknijpen.