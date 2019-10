Het syndroom van de Wetstraat 16: eens erin, wil geen enkele premier er nog uit

In november gaat premier Charles Michel (MR) nu weg als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hij moet dan onherroepelijk vervangen worden als premier van de regering in lopende zaken. Een akkoord daarover is er nog niet tussen de drie resterende regeringspartijen, MR, CD&V en Open VLD.

De piste van Sophie Wilmès (MR) werd wel al in de pers getest, en afgeschoten door zowel CD&V als Open VLD. Als MR-lid, afkomstig van de Vlaamse rand rond Brussel, is zij niet meteen de gedroomde kandidaat als premier voor Vlaanderen.

Met Didier Reynders stuurt België immers een Franstalige naar de Europese Commissie en de traditie wil dat de premier van de andere taalrol is. Plus, er zitten twee vicepremiers met veel meer ervaring en politieke feeling dan Wilmès in de regering: Koen Geens (CD&V) en Alexander De Croo (Open VLD). Maar tegelijk zijn de liberalen gewoon de grootste familie en is de MR de grootste van beide. En Reynders is nog niet weg, voorlopig. Het is dus koffiedik kijken wie het wordt. Een ding is wel zeker, die twee Vlaamse partijen gaan het elkaar niet zomaar gunnen.

Maar de gevolgen voor de coalitievorming zijn wel groot. Want wie van beiden straks ook in de Zestien komt, hij zal onherroepelijk met de mantel van het premierschap bedekt worden. Een premier moet staatsman zijn, het land op de been houden, verantwoordelijkheidszin tonen en dat ook opleggen aan zijn eigen partij.

"Voor ons is paars-groen pure horror, zeker als dat zonder Open VLD moet. Maar inderdaad, wat ga je doen als wij de premier leveren, en ons als rentmeesters moeten tonen?", maakt men zich de bedenking bij de CD&V-top.

Paars-groen, daar zie ik ons echt niet meegaan, maar inderdaad, met de Zestien in het spel wordt dat lastiger", is bij Open VLD'ers te horen. In zo een scenario, waarbij Geens of De Croo vanaf november in de Zestien zit, kunnen CD&V en Open VLD dan nog in pakweg januari weigeren om met de socialisten, groenen en de MR een regering te vormen, al was het maar een "noodkabinet"?

Het antwoord lijkt duidelijk: eens premier, wordt het moeilijk om paars-groen tegen te houden. Het enig verschil tussen beiden is dat De Croo gewoon een pak rechtser zit dan Geens. Maar beiden zullen het "syndroom van de Zestien" vroeg of later ervaren, als één van hen straks premier zou worden: eens erin, wil geen enkele premier er nog uit. Wie weet, maakt Sophie Wilmès het straks mee, alleen al omdat de twee Vlamingen de grotere consequentie rond coalitievorming willen vermijden.