Overleden Chinezen in Essex ook in China groot nieuws, "staatsmedia focussen wel vooral op de twijfel"

Wat is de reden waarom Chinezen weg willen? "Dat blijkt toch eerder om economische redenen te zijn. Veel van deze mensen komen terecht in gedwongen arbeid, in de landbouw, in restaurants, in naai- of schoenateliers. Vrouwen belanden ook dikwijls in de prostitutie", legt Vervaeke uit.

"Het lijkt tegenstrijdig. China is inderdaad economisch zoveel rijker geworden, het is nu de tweede economie ter wereld. Maar de salarissen liggen wel een stuk lager en de onderlinge verschillen zijn heel groot. Veel mensen vertrekken ook niet alleen uit economische overwegingen, dikwijls spelen ook schulden mee, of ontbrekende documenten, waardoor ze minder kans hebben in de Chinese economie."