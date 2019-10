"Hoe langer het succes duurde, hoe meer men "Love is all around" beu werd"

Toetsenist Neil Mitchell: "Het probleem van dat lied was dat het te lang een succes geweest is. Het bleef maar op nummer één in de hitparade staan. Maar het blijft een geweldige melodie. De tekst spreekt onmiddellijk aan, zo simpel dat die is. Je kan het vergelijken met een kinderliedje. Het zou voor ons nog beter aanvoelen mochten we het lied zelf geschreven hebben. Juist omdat het zo krachtig is." (UK Music Reviews, februari 2019)

Marti Pellow: "Het succes was uiteindelijk een zwaard dat aan 2 kanten sneed. Toen er in een cinemazaal een trailer van "Four weddings" getoond werd, hoorde ik iemand zeggen: "Oh nee, toch weer niet dat lied!" Wel, ik kon die persoon eigenlijk helemaal begrijpen. Op een gegeven moment was het echt wel tijd dat lied te laten rusten en iets anders te draaien." (Daily Record)