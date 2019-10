Insectencentrum Lieteberg in Limburgse gemeente Zutendaal krijgt nieuwbouw

Insectencentrum Lieteberg, ook één van de toegangspoorten naar het Nationaal Park Hoge Kempen, krijgt binnenkort een nieuwbouw. De uitbreiding komt er omdat het bestaande bezoekersgebouw te klein is geworden om alle materialen en voorraden op te slaan.



Jaarlijks komen er zowat 150.000 bezoekers langs, onder meer voor uitleg over de natuur en voor het blotevoetenpad. De bouwwerken voor de nieuwbouw starten in het voorjaar.