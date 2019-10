Protest in Irak laait weer op: al meer dan twintig doden in Bagdad en het zuiden van het land

De Iraakse politie heeft in de lucht geschoten en traangas ingezet om de manifestanten uiteen te drijven. Volgens de Iraakse Commissie voor de Mensenrechten zouden daarbij twee doden zijn gevallen. Ze zouden een traangasgranaat in het gezicht hebben gekregen. Een honderdtal anderen zouden gewond zijn geraakt. Onder hen zowel betogers als leden van de veiligheidsdiensten. In totaal zouden in Bagdad vandaag al 8 doden gevallen zijn. Ook in het zuiden van Irak wordt opnieuw betoogd.

In het zuiden van het land zijn er mensen overleden, nadat betogers het hoofdkwartier van de sjiitische militiegroep Asaib Ahl al-Haq hadden bestormd, aldus medische bronnen en de politie. In de provincies Maysan en Dhi Qar vielen telkens zes doden, in de provincie Muthanna overleed een persoon.

De manifestatie van vandaag is het eerste protest in ongeveer drie weken. Het protest in Irak begon begin oktober. De betogers kwamen toen massaal op straat tegen de corruptie, de werkloosheid en het gebrek aan openbare dienstverlening in het land. "Ze willen ook dat Iran stopt met zich te moeien in Irak", zegt Danckaers. De politie schoot begin oktober 149 betogers dood en 3.000 anderen raakten gewond.

Het protest begon in Bagdad en breidde zich later uit tot het zuiden van het land. Ook vandaag begon het protest in Bagdad. "En er zijn nu nog veel meer mensen op straat dan toen", zegt Danckaers. "Eigenlijk ging het protest pas om 15 uur beginnen, maar het is al veel eerder begonnen, het is vannacht al begonnen." Danckaers verwacht dat er ook morgen weer betoogd zal worden. Want het ongenoegen zit diep. "Eigenlijk is Irak een rijk land", zegt Danckaers, "maar daar zie je hier weinig van. Veel geld wordt naar het buitenland versluisd en wordt witgewassen."