Jeugdfilm "Binti" is gelauwerd op Cinekid Festival in Amsterdam

Het speelfilmdebuut van Frederike Migom "Binti" is in Amsterdam gelauwerd met de hoofdprijs op het Cinekid Festival. De film vertelt het verhaal van de 12-jarige Binti, die ervan droomt een beroemde vlogger te worden. Ze is geboren in Congo en woont al van toen ze een baby was samen met haar vader Jovial in België, zonder geldige verblijfsdocumenten.

Op zoek naar een oplossing voor haar problemen wordt Binti lid van Elias' okapiclub en probeert ze haar vader en Elias' moeder aan elkaar te koppelen. Maar dan ontdekt Elias waar Binti mee bezig is.

De film was de opener op het Cinekid Festival in Amsterdam. Het festival kan volgens het VAF worden beschouwd als het belangrijkste op zich staande kindermediafestival ter wereld. Naast kinderen komen ook professionals uit de hele wereld jaarlijks in Amsterdam samen om er nieuwe content en trends te ontdekken.