Kan jij sneller rijden dan Sven Nys? Probeer het in Baal

In het belevingscentrum rond het veldrijden, het Sven Nys Cycling Center in Baal, hebben ze iets nieuws. Je kan er op de fiets kruipen en achter Sven Nys rijden, virtueel dan. Je fietst terwijl je naar een groot scherm kijkt. Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme: "Je ziet Sven Nys voor je uitrijden op het scherm en dan kan je proberen om hem in te halen. Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet. Het is wel heel plezant, je voelt zelfs de bewegingen met je fiets en je voelt ook de weerstand als je bergop moet. Je ziet ook hoeveel kracht Sven gebruikt tijdens de inspanning en dan kan je jezelf daar tegen afmeten."

Ontdek het Hageland

Er staan drie fietsen met drie grote schermen. "Je kan hier met het gezin komen of in groep, want je kan met meerderen tegelijk fietsen", vertelt Monique Swinnen. "En ik hoop dat als mensen dit gedaan hebben, ze zelf wat meer de fiets gaan nemen om het mooie Hageland te ontdekken. Of dat ze het parcours buiten waar Sven altijd trainde, ook eens gaan doen." En Sven zelf, die is enthousiast over de nieuwe attractie.