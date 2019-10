Kerkhoven worden "ingegroend" tot begraafparken: "De rust die hier hangt is fenomenaal"

"Dat gras en die planten zijn veel onderhoudsvriendelijker, Het mag allemaal wat wilder en groener, wat een serieuze besparing heeft opgeleverd voor de gemeenten," bevestigt Nathalie De Bast van de VVSG.

Dat is ook zo in Erpe. Tot enkele jaren geleden was er per begraafplaats één grafmaker (een grafmaker is de persoon die onder meer in staat voor het onderhoud van een begraafplaats, red.). Maar volgend jaar zullen er nog maar drie grafmakers in dienst zijn voor de negen begraafplaatsen in Erpe-Mere. Dat is een serieuze besparing.