Kiestribunaal Bolivia: "President Morales officiële winnaar verkiezingen"

Zijn voornaamste rivaal, centrum-kandidaat Carlos Mesa strandt op 36,52 procent. Het verschil tussen beide kandidaten bedraagt daarmee meer dan 10 procentpunten, waardoor een tweede ronde volgens het kiestribunaal niet nodig is.

In Bolivia ontstond na de verkiezingen van zondag een zware polemiek over het tellen van de stemmen. De eerste voorlopige verkiezingsuitslagen gaven zondagavond aan dat Morales en Mesa het in een tweede stemronde tegen elkaar zouden moeten opnemen, maar volgens nieuwe uitslagen die maandag verspreid werden, had Morales de verkiezingen al in de eerste ronde zo goed als gewonnen.

Dat zorgde voor vermoedens van fraude, ook bij de bevolking en vooral dan de aanhangers van Mesa. In diverse Boliviaanse steden was er protest en dat leidde ook tot relletjes en geweld. De Europese Unie riep Bolivia op om toch een tweede stemronde te organiseren, in de hoop het geweld en de discussies te vermijden. Maar die komt er dus voorlopig niet.

Na het bekendmaken van de uitslag vannacht, lieten ook de Verenigde Staten weten voorstander te zijn van een tweede stemronde. Buurlanden van Bolivia, zoals Brazilië en Argentinië, sloten zich al aan bij de oproep van zowel de EU als de VS. Ook vannacht was het onrustig in diverse steden in Bolivia.