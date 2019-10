Columnist Vander Taelen over "marketingcampagne monarchie": "Elisabeth is gewoon meisje van 18 en niet meer dan dat"

Vander Taelen had kritischere commentaren verwacht in de pers. "Je moet niet negatief zijn over alles. Ik kan positieve dingen over haar zeggen. Ik geef toe dat ze op mij altijd een eerder positieve indruk heeft gemaakt sinds ze 16 jaar werd. Daarover gaat het niet. Het gaat er over hoe de Belgische monarchie er al een paar jaar mee bezig is met een poging om zichzelf een modern, hedendaags imago aan te meten."



Volgens Vander Taelen was dat nodig na de barre tijden van koning Boudewijn en zijn broer Albert. "Albert was wel vlotjes, maar die sleepte een woelig verleden met zich mee. Hier wordt heel goed in de markt gezet: het warme gezin met mama en papa die hun kindjes graag zien en nooit vreemdgegaan zijn. Het is ook niet meer dan dat."

"Op zich is het een mooi verhaal, maar het is niet meer dan dat. Het is een koekendoosverhaaltje. Je zou haast vergeten dat de monarchie in België een heel beperkte plaats heeft. Ik zou het niet graag meemaken dat de koningin zich gaat mengen met maatschappelijke discussies."

"Elisabeth heeft een heel goede tekstschrijver, want je denkt toch niet dat zij die tekst zelf heeft geschreven. Je moet altijd de kritische zin bijhouden. Ze heeft de tekst goed ingestudeerd en ze heeft de speech heel goed uitgevoerd", besluit Vander Taelen.

