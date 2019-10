Overnemer gevonden voor 29 resterende Thomas Cook-reisbureaus, maar niet voor het personeel

Over het personeel van de winkels staat niets in het contract dat de curatoren hebben gesloten. De vakbonden van het ter ziele gegane Thomas Cook hadden het liever anders gezien. "Het is dus geen tewerkstelling onder een arbeidsovereenkomst", zoals voorheen, zegt Els Decoster van de liberale vakbond ACLVB.

"Als het werknemers worden onder zelfstandig statuut, staat het hen volledig vrij om de voorwaarden te bepalen. Er is natuurlijk een kans dat er agentschappen zijn die personeel zullen aanwerven. Maar dan kunnen wij op voorhand niet weten onder welke loon- en arbeidsvoorwaarden dat zal zijn. Wij hopen dat we nog in gesprek kunnen gaan over personeel dat eventueel nog overgenomen wordt", aldus Decoster.

Patrick Van Holderbeke van de christelijke vakbond ACV Puls zit op dezelfde lijn. Het baart Els Decoster ten slotte ook zorgen dat 29 resterende winkels nu concurrenten worden van de kantoren die overgenomen werden door Wamos.