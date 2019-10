Opnieuw plofkraak aan Nederlandse grens, daders vluchten zonder buit

In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook al een plofkraak op een filiaal van BNP Paribas in Stabroek, een twintigtal kilometer van Essen en eveneens vlak bij de Nederlandse grens. Het is voorlopig niet duidelijk of er mogelijk een verband is tussen beide feiten.

In het zelfde bankkantoor was er vijf jaar geleden al eens een plofkraak, maar wellicht is er geen verband met de diefstal van vannacht.