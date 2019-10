Pokemonmoord: 28-jarige verdachte door assisenjury schuldig bevonden aan moord

Op het assisenproces in Antwerpen, rond de zogenoemde Pokemonmoord, is een man van 28 schuldig bevonden aan de moord op een jonge vrouw, Shashia Moreau. De dader en het slachtoffer hadden elkaar ontmoet op internet en afgesproken om Pokemonfiguurtjes uit te wisselen. De vrouw werd uiteindelijk dood teruggevonden, begraven in de tuin van de man. Die is altijd blijven beweren dat hij haar per ongeluk had gewurgd, toen hij seks met haar had. Maar de jury is niet meegegaan in die redenering. Maandag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang.