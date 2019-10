Protest tegen seksisme en discriminatie van vrouwelijke artiesten in SMAK en in de kunstwereld

Vanavond demonstreren 30 leden van "Actiegroep#smakistestil" op de trap van het SMAK in Gent tegen grensoverschrijdend gedrag in de kunst, en tegen het gebrek aan vrouwelijke artiesten op de tentoonstellingskalender. De actievoerders zullen witte t-shirts met opschriften dragen, en een open brief uitdelen aan de bezoekers van de opening van 2 tentoonstellingen van jawel mannelijke kunstenaars, Ronny Delrue en Ciprian Muresan in het kader van Europalia Roemenië. Over een maand organiseren de actievoerders een debat over de kwestie.