Amerikaanse ministerie van Justitie opent strafonderzoek naar Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller

President Trump heeft het onderzoek van Mueller altijd een heksenjacht tegen zijn persoon genoemd en probeert al geruime tijd de oorsprong van het onderzoek te achterhalen. Hij ontkent echter dat hij eerder dit jaar aan Barr de opdracht heeft gegeven om het administratieve onderzoek op te starten, al voegde hij er wel aan toe "trots" te zijn op zijn minister.

Tegenstanders van de president hebben kritiek op het strafonderzoek. Critici beschuldigen Barr ervan dat het onderzoek naar het Ruslandonderzoek meer in het belang van de president is opgestart dan in het belang van gerechtigheid.

In een gezamenlijke verklaring uiten de voorzitters van de commissie Justitie en de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden hun bezorgdheid over de onafhankelijkheid van het ministerie van Justitie. De twee Democraten vrezen dat het ministerie onder Barr zijn onafhankelijkheid heeft verloren en een instrument voor de president is geworden om politieke wraak te nemen.